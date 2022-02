OFICIAL | George Pușcaș, gata să-și relanseze cariera la Pisa! De ce nu a reușit în campionatul Angliei

George Pușcaș (25 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă și speră să obțină promovarea în Serie A la finalul acestui sezon!

Atacantul român va evolua sub formă de împrumut la Pisa, iar italienii îl vor putea cumpăra definitiv pe fotbalist în schimbul a 5 milioane de euro, în pauza de vară. După o perioadă de coșmar la Reading, Pușcaș speră să revină la capacitate maximă, însă crede că nu îi va fi ușor.

La prezentarea oficială de la Pisa, românul a dezvăluit care sunt motivele pentru care nu a reușit în fotbalul englez și este de părere că stilul de joc din Championship nu i se potrivea. Cu toate acestea însă, George Pușcaș are planuri mari și își dorește să redevină fotbalistul din urmă cu mai multe sezoane.

„Am ajuns aici şi am găsit un grup foarte unit. Am simţit asta din prima clipă. Colegii m-au primit foarte bine. Mai am atât de multe de îmbunătățit și de oferit. Mai este un drum lung de parcurs pentru a ajunge la potențialul meu maxim.

Sunt diferențe față de Anglia, evident din punct de vedere tactic pentru că în Italia se joacă mai mult tactic. Tu gestionezi jocul mai mult după părerea mea, iar în Anglia se poate reveni mult mai repede de la 3-0 la 3-3. Acolo este un campionat mult mai fizic”, a spus George Puşcaş la prezentarea oficială de la noua sa echipă.

2.500.000 de euro este cota de piață a lui George Pușcaș, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Atacantul se află la Reading din vara anului 2019, atunci când a venit de la Inter Milano contra sumei de 7,5 milioane de euro.

91 de meciuri, 20 goluri și 5 pase decisive reprezintă bilanțul internaționalului român în tricoul englezilor.