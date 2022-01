OFICIAL | Lorenzo Insigne a semnat cel mai mare contract din istoria MLS! Salariu record: „O zi istorică”

Atacantul de 30 de ani va juca până la sfârșitul sezonului la Napoli, după care se va alătura grupării din MLS. Italianul mai avea contract cu formația de lângă Vezuviu până în vara acestui an, astfel că de la 1 ianuarie a putut negocia cu orice club care îl dorea.

Insigne a refuzat orice ofertă a lui Napoli de prelungire a actualei înțelegeri și a semnat cu gruparea canadiană pentru a deveni cel mai bine plătit fotbalist din istoria campionatului Statelor Unite ale Americii și Canadei. Acesta va încasa un salariu anual de e peste 13 milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri, potrivit BBC,

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!

Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne 🇮🇹@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF

— Toronto FC (@TorontoFC) January 8, 2022