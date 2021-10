Dinamo a mai bifat un transfer. Atacantul Marko Nunic este ultimul sosit sub comanda lui Mircea Rednic.

Slovenul a semnat cu Dinamo un contract valabil până la finalul sezonului în curs, cu opţiune de prelungire pe încă unul, după cum anunţă clubul din Ştefan cel Mare.

,,București, 29 octombrie 2021. Atacantul sloven Marko Nunic (28 de ani), ultima oară la clubul grec AE Larissa, a semnat un contract cu Dinamo București până la finalul acestui sezon competițional, cu opțiune de prelungire pentru încă un an, a anunțat administratorul special Iuliu Mureșan.

Născut pe 16 martie 1993, Marko Nunic și-a început cariera la Olimpija Ljubljana, a evoluat în campionatul din Slovenia pentru Radomlje, Sencur, Aluminij, Zavrc și Gorica, iar în vara anului 2018 a făcut pasul în prima ligă a Greciei, la AE Larissa.

Noul atacant dinamovist a trecut testele medicale și a intrat în programul de pregătire stabilit de antrenorul Mircea Rednic înaintea deplasării la Sf. Gheorghe pentru duelul cu Sepsi (Liga 1, etapa a 14-a).

14 meciuri a jucat Marko Nunic pentru AE Larissa în sezonul trecut, 12 în campionat și două în Cupa Greciei. A marcat două goluri în prima ligă din Grecia, în luna martie a acestui an, în partidele Apollon Smirnis vs AE Larissa 0-2 și AE Larissa vs Olympiakos 1-3.

15 goluri a înscris Marko Nunic în 102 jocuri în prima ligă a Sloveniei. În campionatul Greciei, la AE Larissa, a marcat 10 goluri în 55 de meciuri. 93 este numărul oficial de joc al lui Marko Nunic la Dinamo București.”, apare în comunicatul dat de Dinamo.