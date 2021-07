OFICIAL | Un nou transfer marca Ilie Poenaru! Clinceni a mai luat un fost jucător al FCSB-ului

Formația condusă de Ilie Poenaru continuă să surprindă pe piața transferurilor, astfel că a mai achiziționat un fost jucător trecut pe la echipa lui Gigi Becali!

Academica Clinceni a devenit deja un punct de reper pentru foștii fotbaliști de la FCSB, astfel că după Raul Rusescu, Cristi Tănase, Adi Popa, Florin Gardoș, Paul Pârvulescu și Lucian Filip, un alt jucător al „roș-albaștrilor” a ajuns în tabăra ilfovenilor.

William de Amorim, fost campion al României cu Astra Giurgiu, a semnat cu Academica un contract valabil pe două sezoane. Anunțul a fost făcut de către club în urmă cu câteva momente.

„Academica Clinceni a mai reușit un transfer important. William de Amorim va juca pentru echipa noastră după ce a semnat un contract valabil doi ani. A câștigat o dată campionatul României. A ridicat și un trofeul al Cupei României și a câștigat de două ori Supercupa României. Toate trofeele au fost în perioada petrecută la Astra. Acum vine din Brazilia, de la Bento Goncalves. În România a evoluat la Astra Giurgiu și la FCSB. Am mai jucat la Xanthi, în Grecia, și la Altay, în Turcia”, a fost anunţul făcut de Academica Clinceni.

Primele cuvinte ale lui De Amorim, după revenirea în România

„A fost greu, drum lung… am făcut vreo 32 de ore până să ajung aici. Dar sunt obişnuit, am mai făcut acest drum. E greu, dar am ajuns cu bine. A venit oferta de la Clinceni şi am fost fericit. Se vede că echipa este respectată în România şi pentru mine a fost plăcut să primesc oferta de la Clinceni.