OFICIAL | Valentin Mihăilă este noul jucător al Atalantei! Anunţul făcut de clubul din Bergamo

Valentin Mihăilă este noul jucător al Atalantei. Fotbalistul revine astfel în Serie A, după ce a petrecut jumătate de sezon în Serie B, la Parma.

Anunţul revenirii lui Valentin Mihăilă în Serie A a fost făcut de clubul din Lombardia. După un an şi jumătate, Mihăilă o părăseşte pe Parma.

Mihăilă este noul jucător al Atalantei! Bine ai venit, Valentin”, este anunţul scurt făcut de trupa lui Gasperini.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐌𝐈𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀 🔵

Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 💪 Bine ați venit, Valentin! 🇷🇴👋#Mihaila is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Valentin! 🙌#BenvenutoMihaila #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Qeo4NQxfn5

