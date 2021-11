OFICIAL | Xavi, noul antrenor al Barcelonei: ,,A fost scris”

,,FC Barcelona a ajuns la un acord cu Xavi pentru ca acesta să devină antrenorul primei echipe pentru restul sezonului curent și pentru următoarele două sezoane.”, a anunţat Barcelona printr-un comunicat la ora 3 dimineaţa.

În data de 8 noiembrie, Xavi va vorbi pentru prima oară din postura de noul principal al Barcelonei. Acesta va susţine atunci o conferinţă de presă.

„A fost scris să fie așa! Bine ai venit acasă.”, a mai anunţat Barcelona.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t

