Oficialii echipei UTA iau în calcul despărțirea de antrenor după baraj: „Poate Mircea Rednic nu va acccepta”

Alexandru Meszar, finanțatorul echipei UTA, a infirmat zvonurile conform cărora antrenorul Mircea Rednic va fi înlăturat.

„Avem încredere totată în Mircea Rednic”, anunță oficialii echipei UTA

Duminică, de la 14:00, UTA joacă, în deplasare, cu Gloria Buzău, prima manșă a barajului pentru menținerea în Superligă. În Arad circulă zbonuri confirm cărora antrenorul Mircea Rednic va fi înlăturat, indiferent de deznodământul dublei manțe.

Finanțatorul Alexandru Meszar infirmă categoric acest lucru. Totuși, el ia în calcul ca Rednic să plece dacă nu va fi de acord cu noua strategie a oficialilor clubului.

„Nu se pune problema să ne despărțim de Mircea Rednic. Avem contract semnat cu el până în 2024. Nu l-am adus pentru trei etape.

Am luat în calcul și varianta pe care nimeni nu și-o dorește, de a ajunge în Liga 2, și tot cu el am gândit strategia. Sigur, sunt și mulți care ne vor răul. Vă spun sincer că.

Fotbalul e imprevizibil și unele lucruri se pot schimba. În ce context? Poate domnul Rednic nu va accepta, după acest meciuri de baraj, noua noastră politică. Am dat libertate totală, în trecut, pentru a face lotul și am ajuns unde am ajuns”, a spus el, pentru prosport.ro.

Cel mai mare salariu la UTA în sezonul viitor va fi de 7.000 de euro

Meszar susține că, în sezonul viitor, accentul se va pune pe jucători români și pe cei tineri de la academie. „E adevărat că domnul Rednic știe de aceste dorințe, i le-am expus înainte să ne apucăm de treabă împreună.

Această strategie se poate implementa treptat. Vrem să ajungem și la salarii mai mici. Am stat mai bine când erau veniturile fotbaliștilor mai mici decât acum, când avem salarii spre 10.000 de euro. Eu îmi doresc ca acestea să fie între 5 și 7 mii de euro.

De fiecare dată când sunt întrebat de obiectiv spun mereu că acesta este existența. Și continuitatea.

Faptul că suntem în prima ligă e cel mai important, că putem oferi asta Aradului, mai puțin contează locul, că e 7, că e 8. Restul ține de ambiția antrenorului și a jucătorilor, noi oferim toate condițiile pentru ca ei să facă performanță”, a încheiat el.