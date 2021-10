Olimpiu Moruțan l-a cucerit definitiv pe Fatih Terim! Comparația inedită făcută de antrenorul turc

Fotbalistul român a izbutit să puncteze aseară pentru a doua oară în tricoul celor de la Galatasaray Istanbul, iar golul său a adus toate cele trei puncte din duelul cu Rizespor!

Olimpiu Moruțan este pe val la noua sa echipă, astfel că transferul de la FCSB pare că a fost de bun augur pentru cariera sa. Deși s-a zvonit chiar că ar putea fi împrumutat în această iarnă de Galatasaray pentru că nu a convins, românul are Turcia la picioare în aceste momente, iar Fatih Terim a ținut să laude atitudinea acestuia din ultimul meci.

”Am avut controlul jocului. Am început bine, apoi am luat un gol din nimic. Vreau să-mi felicit echipa pentru caracterul, tehnic și forța mentală de care a dat dovadă. Am luat trei puncte în momentul oportun. A fost un meci spectaculos, cu multe goluri, foarte greu pentru noi. Diagne a intrat și a jucat ca un leu, exact la fel ca Moruțan. Au făcut exact ce era nevoie să facă”, a spus Fatih Terim, după Rizespor – Galatasaray 2-3.