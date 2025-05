Oltenii nu uită eșecul cu FCSB și fac scandal: „Am fost prejudiciați de arbitrul Barbu!”

Sorin Cârțu (69 de ani) nu uită și nu o iartă pe FCSB din cauza lui Marian Barbu. Președintele de onoare al Universității Craiova și-a amintit de meciul din ultima etapă a sezonului regulat. Cârțu îl acuză și acum pe arbitrul făgărășean că a „tras” cu roș-albaștrii.

Arbitrul Barbu, inamicul public în Oltenia. Ce legătura are FCSB: „Dacă eram pe locul 1 aveam un alt țintar”

Universitatea Craiova a ieșit matematic din lupta la titlu. Cu trei etape rămase până la finalul play-off-ului, echipa lui Mirel Rădoi nu mai are șanse decât la locul 2. În opinia lui Sorin Cârțu, momentul cheie din actuala stagiune a fost meciul cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat.

Atunci, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 1-0. La finalul meciului, oltenii l-au acuzat grav pe „centralul” Marian Barbu, deoarece nu l-a eliminat mai devreme pe Siyabonga Ngezana.

În etapa a 8-a din play-off, U Craiova primește vizita lui CFR Cluj. Alb-albaștrii au nevoie de victorie pentru a urca pe poziția secundă.

„Să dea Dumnezeu să batem. Trebuie să ne rezolvăm cupele europene și sigur că vrem victoria cu CFR Cluj, chiar dacă îi ajutăm pe FCSB.

Ei sunt în plan secund, nu ne mai uităm la ei. Eu am comentat la vremea respectivă și îmi mențin în continuare afirmația, cum a fost partida cu FCSB arbitrată de Barbu.

Am fost prejudiciați prin deciziile pe care le-a luat, greșite, am fost prejudiciați de un rezultat pozitiv care să ne fi ajutat în poziționarea la finalul campionatului.

„Aveam avantaj față de toate echipele, așa cum are FCSB”

Noi am jucat atunci pentru locul 1 sau locul 2. Dacă eram pe locul 1 aveam un alt țintar, aveam avantajul față de toate echipele, mai aveai un punct în plus, așa cum are FCSB acum.

Dacă ei iau bătaie și ajungem la egalitate cu ei, tot sunt campioni. Peste tot e avantajul ăsta, noi am fost prejudiciați. Decizia clară la momentul respectiv era să-l elimine pe Ngezana.

Era 1-0 pentru ei, nu se știe cum evolua. Desfășurarea partidei a fost influențată. Au mai fost și alte situații, dar ar fi fost o altă stare de spirit, o altă încredere.

Ar fi fost un alt țintar, n-ar mai fi fost partidele cu CFR una după alta. Am fi jucat în cupă la o diferență mai mare față de etapa din campionat.

Altfel poate ar fi fost rezultatele, sunt interpretabile, subiective, dar sunt plauzibile”, a tunat Sorin Cârțu, la