Omul momentului în baschetul românesc se destăinuie: „E o onoare pentru mine să pot face asta”

Mihai Silvășan a dus-o pe Universitatea Cluj în sferturile Champions League la baschet masculin, acolo unde ardelenii dau peste nemții de la MHP Riesen Ludwigsburg.

Cu atât este performanța mai mare pentru antrenorul alb-negrilor cu cât ea este aparține unui om aflat în club de mai bine de două decenii.

„E o onoare pentru mine să pot face asta. Sunt născut și crescut la Cluj, toată viața am jucat doar pentru acest club, la juniori, apoi la seniori, pentru a continua ca antrenor. Nu am plecat din oraș, e un lucru destul de rar. Sunt convins că nu va fi pentru totdeauna, însă acum vreau să mă bucur de acest moment. Sunt un privilegiat al sorții, să pot să fiu acasă și să fac ceea ce-mi place.

Să pot fi antrenorul unei echipe extrem de competitive, cu condiții foarte bune de pregătire, să fiu parte a unui proiect foarte ambițios. Poate că unii vor fugi de presiunea asta a rezultatelor, dar pe mine mă stimulează și mă face să-mi doresc să fiu mai bun”, a declarat antrenorul de 37 de ani pentru Gsp.

Sezonul în curs a fost unul peste așteptări pentru campioana României, ajunsă în faza eliminatorie a competiției considerată a treia ca valoare pe continent.

„Nimeni nu se aștepta la rezultatul acesta! Eu, ca antrenor, și așa am fost și ca jucător, sunt tot timpul pozitiv, sper și cred până nu se mai poate. Am încercat să le transmit să avem o mentalitate corectă, spun eu: posesie după posesie, meci după meci. Am mers în Grecia, am reușit să trecem de turneul de calificare și să intrăm în grupe.

Dar n-am încurajat să se instaleze o stare euforică de genul „Ah, gata, acum câștigăm competiția!”. E o abordare greșită. Să luăm pas cu pas, antrenament după antrenament, să fim sută la sută concentrați la ora meciului și, după, o să vedem dacă suntem destul de buni să câștigăm. Și până acum ne-a ieșit. Am câștigat calificările la Peristeri acasă și locul 1 în cele două grupe succesive ce au urmat, cu adversare senzaționale”, a mai precizat Silvășan.