OPINIE / Cantonamentul Simonei

”Nu m-am așteptat niciodată să fac acest pas, nici nu-mi dădea prin cap așa ceva. Nu am crezut vreodată că o să încep antrenamentul la 8 și jumătate. Nu am fost pro academii, pentru că nu am crezut că o să fac față unui sistem buine pus la punct, cu o anume oră de trezire, totul riguros”. Este destăinuirea sinceră a Simonei Halep într-un interviu pentru trimisul Gazetei Sporturilor la turneul de la Madrid. Confesiunea Simonei deschide discuția referitoare la oportunitatea prezenței unui jucător de tenis la o academie de profil.

Pentru un jucător de tenis, o academie reprezintă un fel de cantonament pe care îl efectuează sportivii de la alte discipline. În general, la o academie de tenis evoluează juniorii, care, astfel, trebuie să respecte un program strict.

Oportunitatea de a evolua la o academie de tenis a venit pentru Halep după începerea colaborării cu fostul antrenor al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, alături de care fostul lider mondial s-a menținut în vârf foarte mulți ani. Colaborarea cu fostul său antrenor, australianul Darren Cahill, nu i-a permis acest lucru, deoarece acesta nu are academie, și s-a rezumat strict la ședințele de pregătire dintre cei doi.

Prezența la o academie de tenis are trei mari avantaje:

PREGĂTIREA FIZICĂ. La Academia Mouratoglou, Simona se antrenează două-trei ore pe zi. A făcut fizioterapie, deoarece venea după o accidentare, apoi, la final, a făcut streching, baie cu gheață, baie caldă.

Cea mai bună comparație este intensitatea cu care cei care se duc la o sală de forță efectuează exercițiile față de intensitatea cu care le fac acasă. La o sală, într-un cadru organizat, oamenii sunt motivați de prezența altora, chiar ajutați la unele exerciții. La o academie de tenis, jucătorii sunt motivați și de ceilalți sportivi și de intensitatea cu care lucează aceștia. Nu prea îți vine să o lași mai moale când îi vezi pe ceilalți că trag din greu la antrenamentul respectiv sau la sala de forță.

ÎMUNĂTĂȚIREA LOVITURILOR DEFICITARE. ”Loviturile e dificil să le schimbi la 30 de ani, după atâta vreme, însă am progresat un pic la cea de dreapta, m-a corectat și chiar mă simt mult mai bine, și la serviciu un pic, per total, s-au făcut unele mici modificări, dar cea mai importantă e poziționarea în teren”, a adăugat Simona pentru sursa citată.

AGRESIVITATEA. Acest lucru s-a văzut la toate cele trei partide ale Simonei de la turneul de la Madrid, cu Shuai Zhang, mai ales cu numărul 2 mondial, Paula Badosa, și chiar cu americanca Cori Gauff, în partida din optimile de finală. Halep a stat foarte aproape de linmia de fund, a controlat schimburile de mingi și a lovit puternic. Cel mai bine s-a vazut în partida cu Badosa, în care Simona a avut mai multe lovituri câștigătoare, în condițiile în care de obicei adversarele aveau mai multe ”winnere”, dar comiteau și mai multe greșeli neforțate.

Alegerea Academiei Mouratoglou pare a fi corectă pentru câștigătoarea turneelor de la Roland Garros și Wimbledon. Sperăm ca această decizie să fie validată de rezultatele de la partidele pe care le va mai juca până la finalul carierei și să fie încununată cu noi titluri, de ce nu, chiar și la turnee de Grand Slam. Începutul poate fi la Madrid, turneu pe care românca l-a câștigat în 2016 și 2017. Următorul obstacol este miercuri, în partida din sferturile de finală împotriva tunisiancei Ons Jabeur.