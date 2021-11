Oprița, mulțumit după succesul de la Sibiu: „Băieții au dat dovadă de atitudine. Asta le-am cerut!”

CSA Steaua a câștigat pe terenul celor de la Hermannstadt Sibiu, scor 1-0, și rămâne în continuare pe locurile de play-off din eșalonul secund!

„Militarii” au izbutit să simtă gustul victoriei după trei meciuri, iar Daniel Oprița a ținut să își felicite elevii pentru felul în care au abordat partida de astăzi. Tehnicianul în vârstă de 40 de ani s-a arătat mulțumit de prestația acestora, însă a ținut să le atragă atenția propriilor jucători în privința viitoarelor dueluri tari din următoarea perioadă.

„Băieții au dat dovadă de caracter, atitudine, asta le-am cerut, muncă, sacrificiu. De data asta, noi am fost echipa care s-a apărat, am încercat să-i surprindem pe contraatac. Am încercat să nu le dăm spații. Am făcut un joc bun defensiv. Cred că ocaziile mai clare noi le-am avut, chiar dacă a fost o dominare a celor de la Hermannstadt, în prima repriză. Știu că este frustrant și pentru ei să piardă, și nouă ni s-a întâmplat să dominăm și să nu reușim.

E important că nu pierdem contactul cu plutonul fruntaș. Ne distanțăm puțin de echipele care veneau din spate, nu puteam să așteptăm doar jocul rezultatelor. Astăzi puteam să ieșim din play-off. Avem patru meciuri în care întâlnim primele echipe din clasament. Am vorbit cu băieții, victoria asta e foarte importantă dacă o legăm cu o victorie cu U Cluj. Ne-am apropia de echipele din față și ne-am consolida locul în play-off”, a spus Daniel Oprița, după meciul cu Hermannstadt.