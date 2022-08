Orhan Ademi s-a îndrăgostit de UTA Arad! Ce a declarat noul atacant elvețian al arădenilor: „Am fost surprins pozitiv!”

UTA Arad a transferat în această vară câțiva jucători străini. Orhan Ademi, atacantul de 30 de ani, a bifat deja câteva minute pentru formația lui Ilie Poenaru.

Se pare că acesta s-a îndrăgostit de noul său club, dar și de țara noastră. Iată ce a spus atacantul elvețian.

„Am zburat în România și am fost surprins pozitiv!”

„(chestionat în legătură cu prima impresie după o lună petrecută în România)Mă simt bine, echipa și clubul m-au primit foarte bine și am găsit rapid un apartament, ceea ce a fost foarte important pentru mine. Bineînțeles că este o țară nouă și o limbă nouă, dar cred că sunt și eu sunt un tip deschis la minte pentru ceva nou și de aceea nu mi-a fost greu.” , a declarat Orhan Ademi, pentru ProSport.

„(întrebat ce l-a determinat să vină tocmai la UTA) Am vrut doar să trăiesc ceva diferit după 10 ani petrecuți în Germania și am discutat despre asta cu familia mea. Am stabilit că, dacă vine ceva interesant din străinătate, voi pleca și oferta a venit de la UTA. Sunt sincer, am ajuns rapid la o înțelegere, în câteva zile am zburat în România și am fost surprins pozitiv de tot ceea ce este aici. Bineînțeles că m-am informat despre mediu, club și oraș. Am jucat cu Darius Ghindovean (n.a. internațional U20 din Mediaș) doi ani la MSV Duisburg, iar el mi-a spus doar lucruri pozitive despre țară, club și oraș.”, a mai spus vârful elvețian, pentru sursa menționată.

Orhan Ademi a bifat 12 minute în partida cu cei de la Petrolul și o repriză (cea de-a doua) contra celor de la FC Voluntari.