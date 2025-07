Oţelul a luat un jucător crescut la academia lui Sporting Braga

Ne Lopes, fundaş central crescut la academiile cluburilor portugheze Braga şi Gil Vicente, a semnat un contract pe doi ani cu Oţelul Galaţi.

El se antrenează, deja, sub comanda antrenorului Laszlo Balint

Jucătorul se pregăteşte de trei zile alături de noii săi colegi.

Manuel Alberto „Né” Cunha Lopes, 25 de ani, 1.85 metri, este un produs al Academiilor cunoscutelor grupări lusitane Braga şi Gil Vicente şi se prezintă drept un fundaş central puternic, agresiv şi cu o detentă excelentă. Cunoscut sub numele de Né Lopes, el se transferă la SC Oţelul de la SC União Torreense, echipă de liga 2 din Portugalia la care a purtat banderola de căpitan. În ultimul an şi jumătate, perioadă petrecută în tricoul formaţiei Torreense, Lopes a jucat 34 de partide oficiale şi a marcat 2 goluri.

Noul apărător central roş-alb-albastru are şi 10 prezenţe în primul eşalon al Portugaliei, toate pentru Gil Vicente. Sub formă de împrumut, Né a mai activat şi la Leça, Espinho şi Felgueiras. De când a debutat la seniori, a jucat 62 de partide, înscriind de 3 ori.

„Iubesc fotbalul şi consider că la vârsta mea am foarte multe de demonstrat, iar acest transfer în afara ţării mele de baştină – primul din carieră – este o provocare fără egal. Am venit în România foarte motivat să obţin rezultate remarcabile, sper ca suporterii să fie mulţumiţi de prestaţiile mele şi de jocurile echipei. Până atunci, avem mult de treabă aici, în iarbă. Hai, Oţelul!”, a declarat fotbalistul.

Manuel Alberto, aflat de trei zile în Galaţi, se antrenează deja sub comanda antrenorului Laszlo Balint şi a semnat un contract valabil până la data de 30 iunie 2027.