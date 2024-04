Oțelul a prins curaj după 3 victorii la rând în play-out: „Avem echipă de podium! Vrem în Europa”

Echipa Oțelul traversează o perioadă excelentă, iar oficialii grupării din Galați se gândesc la preliminariile Conference League.

„Vrem în Europa”, anunță președintele Oțelului, Cristi Munteanu

Formația antrenmată de Dorinel Munteanu a câștigat toate cele 3 meciuri din play-out: 1-0 acasă cu Poli Iași, 2-1 în deplasare cu FC U Craiova și din nou 1-0, tot pe teren propriu, cu Dinamo.

În plus, echipa de la Dunăre s-a calificat în semifinalele Cupei României, după ce a eliminat Universitatea Craiova chiar în Bănie, cu 1-0, după prelungiri. Următoarea adversară este U Cluj, iar meciul va avea loc pe terenul ardelenilor, pe 17 aprilie.

Președintele echipei, fostul portar Cristi Munteanu, este euforic. „Nu ne dăm la o parte de la cupele europene! Dacă avem această posibilitate, de ce să nu încercăm să o fructificăm!

Echipa demonstrează că e la standarde de play-off și doar lipsa șansei ne-a împiedicat să intrăm în primele șase locuri. Luăm acum meci cu meci. Nu ne-am făcut niciun fel de scenarii, ne dorim să prindem un loc pentru Europa. Nu suntem ipocriți.

Să ajungem noi acolo întâi și fiecare va avea parte de bonusurile meritate. Sper însă să vină alături de noi oameni cu potențial financiar din oraș. Ne sprijină deocamdată doar Primăria și Combinatul. Mai sunt drepturile TV”, recunoaște el.

„Puteam ataca podiumul sezonul ăsta”, crede Cristi Munteanu

Oțelul are două variante să ajungă în cupele europene. Fie câștigă Cupa României și va intra în preliminariile Europa League, fie se va clasa pe unul dintre primele două locuri ale play-out-ului, caz în care va juca două partide pentru preliminariile Conference League.

Dacă U Cluj este cealaltă echipă clasată pe unul dintre primele două poziții, Oțelul va juca un singur meci, cu echipa din play-off, pe terenul acesteia, deoarece ardelenii nu și-au depus dosarul pentru cupele europene.

„Dar fără bani e greu să faci performanță. Doar un nebun ca Dorinel a putut să facă ce a făcut până acum cu sume mici. Dacă-i puneam la dispoziție un buget de locurile 1-8, sunt convins că puteam ataca podiumul sezonul ăsta.

Dorinel își vede de treaba lui. Le-a închis gura răutăcioșilor care l-au ironizat. Indiferent ce calitate ai ca jucător, potențialul fizic e vital. De bază! Am făcut și eu o grămadă de cantonamente montane, când România conta serios prin Europa.

Sigur, lucrurile s-au mai schimbat. Există alte abordări. Însă fundamentul înseamnă tot pregătirea fizică.

Uitați-vă cum am făcut pressing cu Dinamo până în ultima secundă! Nu uitați că am făcut două drumuri la Craiova în interval de patru zile. Am jucat și un meci de 120 de minute.

Asta în timp ce Dinamo a beneficiat de opt zile de pauză, cu un ciclu normal de antrenamente”, a mai spus el, conform sportpesurse.ro.