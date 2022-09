Oțelul Galați, locul 1 în Liga 2! Dorinel Munteanu, în culmea fericirii: „Felicit echipa pentru că am obținut o victorie mare!”

Oțelul a învins pe teren propriu FC Brașov cu scorul de 2-1. Fosta campioana a României a urcat pe primul loc al ligii secunde, iar Dorinel Munteanu este în culmea fericirii.

Iată ce a spus antrenorul gălățenilor după victoria de duminică din campionat.

„Niciodată nu joacă bugetul, joacă echipa!”

Dacă m-aș lua după ultimele cinci minute, sigur am avut un meci greu, dar până atunci echipa a făcut un meci perfect. Adversarul a avut acel șut la poartă, cu o intervenție foarte bună a lui Dur-Buzoancă, iar apoi am controlat jocul, am marcat, mai puteam marca. Suferim pe final, iar asta îmi dă de gândit.

Felicit echipa pentru că am obținut o victorie mare, contra unei contracandidate la promovare. Ne concentrăm de la joc la joc, așteptăm meciul de Cupa României, după care meciul cu Viitorul Pandurii.

Niciodată nu joacă bugetul, joacă echipa. Primează grupul. La noi acestea sunt atuurile, pe viitor vom vedea ce vom face, ce jucători vom mai aduce, dar acum sunt mulțumit. Am luat cele trei puncte, sunt foarte mulțumit pentru că avem continuitate în randament și în rezultate”, a spus Dorinel Munteanu, după victoria cu FC Brașov.

După 7 etape scurse din Liga 2, Oțelul Galați ocupă primul loc cu 15 puncte și este neînvinsă.