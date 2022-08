Ovidiu Burcă, discurs halucinant după înfrângerea lui Dinamo: „În ultimii 2 ani toată lumea a făcut numai mizerie la clubul ăsta”

Antrenorul lui Dinamo a oferit primele explicaţii după înfrângerea suferită la Târgu Jiu. Gazdele au câştigat cu 2-0, prin golurile marcate de Dragu (min. 56) şi Micle (min. 86)

„Concluziile sunt că am pierdut 2-0, dar nu cred că am făcut un meci prost. Încerc să creez o echipă care să joace într-o anumită manieră, cu un joc dominant. Dar nu e uşor. Eu sunt ferm convins că echipa asta va arăta cu totul altfel. Ştiu că vor veni mulţi specialişti care vor spune alte lucruri. Am nevoie de 6-8 săptămâni ca să fac echipa să arate într-un anumit fel.

E o înfrângere dureroasă, dar au fost şi multe lucruri bune. Din păcate nu am timp, timpul e scurt. În primul rând trebuie să învăţăm să pierdem, asta le-am spus şi în vestiar.

Urmează să lucrăm foarte mult din punct de vedere al adaptării jucătorilor, la tot ceea ce înseamnă România. Am văzut multe lucruri bune şi cred că echipa are foarte bun potenţial. Am nevoie de 6-8 săptămâni ca echipa să arate altfel.

Cred că mai sunt discuţii pentru doi jucători care vor veni săptămâna viitoare. Sperăm să vină cât mai repede. Nu pot eu să repar ceea ce, în ultimii 2 ani, toată lumea a făcut numai mizerie în clubul ăsta. Nu vreau să arăt cu degetul pe nimeni. Eu simt că echipa asta are potenţial. Dinamo nu poate să aştepte să fie o echipă reactive, trebuie să aibă jocul dominant. Suporterii săracii vin după noi, şi-au pierdut şi ei răbdarea, dar vom arăta cu totul altfel de la săptămână la săptămână. Uşor uşor o să arătăm mult mai bine„, a declarat Ovidiu Burcă după Viitorul Pandurii – Dinamo 2-0.