Ovidiu Burcă îl face praf pe Vali Lazăr: „I-am dat foarte multă încredere! Nu acceptă un anumit statut!”

Vali Lazăr, jucătorul lui Dinamo, va pleca cel mai probabil în iarnă de la gruparea bucureșteană. Fotbalistul nu mai intră în planurile de viitor ale lui Ovidiu Burcă.

Tehnicianul a vorbit recent despre Vali Lazăr. Iată ce a spus Burcă despre fotbalistul român.

„Cine nu acceptă anumite lucruri, e foarte simplu, mai bine ne despărțim!”

„Nu a fost o decizie ușoară. Dar în momentul în care ceea ce cred eu despre fotbal și despre viață, despre echipă, despre valorile unei echipe… În momentul în care cineva încalcă principiile astea, nu am nici cea mai mică ezitare în a lua niște decizii. Vali Lazăr este un jucător care… Este liber să declare ce vrea. Eu nu am cum să am ceva cu un om înainte să îl cunosc. A fost pentru prima dată când am lucrat cu el, când l-am cunoscut ca om, ca sportiv îl știam. Am avut într-adevăr niște referințe despre el în ultimii ani, nu tocmai bune. Cum aș putea să am ceva din trecut cu un om pe care nu l-am cunoscut niciodată în viața mea? Întrebați-l pe el.

Dincolo de toate lucrurile astea, a fost unul dintre jucătorii pe care m-am bazat foarte mult, mă bazam foarte mult pe dorința lui de revanșă, l-am pus și căpitanul echipei, a jucat și titular, i-am dat foarte multă încredere, responsabilitate. Doar că este un jucător care, din punctul meu de vedere, nu acceptă un anumit statut. Cine nu acceptă anumite lucruri, e foarte simplu, mai bine ne despărțim decât să continuăm într-o situație care să afecteze echipa. În rest, orice discuție poate să se facă, putem discuta foarte mult. Simplu, pe scurt, asta a fost cu Vali.

Nu vreau să intru într-o discuție care este foarte simplă. De la bun început am luat o decizie. În spatele acestei decizii se află niște judecăți, se află niște discuții pe care le-am avut cu staff-ul meu. Nu a fost o decizie ușoară, dar am făcut-o pentru binele echipei. Și cred că am luat decizia corectă”, a declarat Ovidiu Burcă, pentru „Dinamo 7/9”.