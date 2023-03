Ovidiu Burcă, mulțumit după Dinamo – Gloria Buzău 1-1: ”Trebuie să creștem intensitatea”

Antrenorul lui Dinamo este mulțumit cu punctul care o duce pe echipa sa pe locul cinci după prima etapă din play-off, poziție care asigură salvarea participarea la baraj, în condițiile în care CSA Steaua nu are drept de promovare.

„Eu cred că a fost un meci foarte disputat, așa cum mă așteptam. O echipă cu experiență, jucători foarte buni. Vrei, nu vrei, îți dorești să câștigi toate meciurile, chiar dacă senzația a fost că am pierdut două puncte, trebuie să fim realiști, în play-off orice punct va conta, va face diferența. În play-off echipele sunt echilibrate, se poate întâmpla orice.

Se poate întâmpla orice, am fost echipa care a încercat să controleze jocul, ne-au prins într-un contraatac, ne-au taxat, asta așteptau. Băieții s-au implicat destul de bine. Trebuie să creștem intensitatea, pregătirea, să rămânem la fel de modești, umili și să jucăm acest play-off până la capăt. Toți își doresc să facă puncte. Este mai ușor echipei care așteaptă greșeala, noi am greșit și ne-au taxat.

Am practicat un joc de calitate, chiar dacă pe final nu am avut claritate. Am jucat și astăzi cu un copil care s-a descurcat foarte bine, născut în 2006. E regula asta care ne dă peste cap, dar mă rog. Una peste alta, cred că am câștigat un punct.

Știți foarte bine că este rivala noastră clasică (n.r. – Steaua), dar până atunci mai avem câteva meciuri. Următorul meci trebuie să-l abordăm la turație maximă. Avem o pauză în care, poate, putem să mai așezăm anumite lucruri. Bătălia asta se va duce până la final”, a spus Ovidiu Burcă.