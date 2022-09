Ovidiu Burcă, pregătit să întâlnească adversare din Liga 1 în grupele Cupei: „Ne dorim nume sonore! Simt că putem face puncte!”

Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României după 1-0 contra celor de la Viitorul Pandurii. „Câinii” au obținut astfel o victorie muncită, dar și un moral mai bun.

Ovidiu Burcă, tehnicianul formației bucureștene, a oferit o primă reacție după meci. Acesta a declarat în mod ferm că își dorește să întâlnească formații din Liga 1 în grupele Cupei României.

„Ne dorim nume sonore din Liga 1!”

„O calificare foarte muncită. Am întâlnit o echipă bună, care ne-a învins data trecută. Îi felicit pe băieți pentru modul în care s-au calificat. E important, doar jucând la intensitatea asta, echipa poate să crească. Sunt mulțumit că nu am luat gol, am făcut un joc solid. Am suferit la finalizare. Sunt lucruri bune care s-au întâmplat și sunt mulțumit.

Nu mi-a fost teamă, nu m-am gândit. Mă gândesc să nu luăm gol. Echipa s-a apărat bine. Problemele au fost la fazele fixe, știam că ne pot pune probleme dacă avem faze fixe. Au înțeles că trebuie să facem pressing sus, să îi ținem departe. Cred că am câștigat meritat.

Nu am pus secvențe de la meciul trecut. Șe-am amintit înainte să iasă pe teren. Le-am adus aminte de sentimentul acela de frustrare și ne-am rugat să nu mai simțim acea amărăciune. Ne bucurăm de calificare. Vom întâlni echipe de prima ligă și sunt bucuros că ne putem măsura forțele cu echipe de prima ligă.

Dacă am ajuns la nivelul acesta, ne dorim nume sonore din Liga 1. Vedem ce va fi. Cupa este un obiectiv important. Istoria clubului ne obligă să mergem cât mai departe, dar dincolo de acest lucru, o echipă poate crește doar jucând meciuri de genul ăsta.

Am văzut că alți colegi și-au menajat jucătorii. Trebuie să ne antrenăm astfel încât să jucăm din trei în trei zile. Doar așa putem crește. Noi jucăm toate meciurile în deplasare. Am avut o periodă complicată. Am încercat să asimilăm tactici, obiective comune, să formăm o echipă. Am avut răbdare cu jucătorii.

Lucrurile trebuie să capete o altă formă. Avem nevoie de rezultate, de puncte. I-am simțit că s-au pregătit bine. Le văd nivelul. Simt că putem face puncte. Procesul de formare este unul dificil. Nu ne putem aștepta ca de la o saptamana la alta să se vadă schimbări.

Sper ca oamenii să vină alături de noi și la Giurgiu. Nu știu dacă e frustrant, dar nu e confortabil să nu ai un teren al tău, ne-am dorit să jucăm pe Arcul de Triumf, sper să se rezolve această problemă”, a declarat Ovidiu Burcă, după victoria cu Viitorul Pandurii.

În campionat, situația nu este la fel de roz pentru Dinamo. „Câinii” se află pe locul 16, cu doar 6 puncte în 7 etape.