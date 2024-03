Ovidiu Burcă, propunere pentru lotul României la EURO 2024: „Poate fi o soluţie pentru echipa naţională!”

Naționala României se pregătește pentru EURO 2024, turneul final la care va juca în vara acestui an.

Ovidiu Burcă a sugerat un jucător din Liga 1 pentru postul de fundaș lateral. Antrenorul român l-a propus pe experimentatul Alexandru Chipciu.

„Poate fi o soluţie pentru echipa naţională!”

„Ce am văzut la Chipciu… E un nume pe care selecţionerul îl poate lua în considerare, mai ales pe o poziţie pe care a jucat bine, pe poziţia de fundaş lateral. Nu se sperie, are personalitate şi cred că Chipciu poate fi o soluţie pentru echipa naţională. Suferim şi în dreapta, şi în stânga. Manea, pe partea stângă, sub nicio formă nu mi se pare o variantă.

Am rămas impresionat şi de Bădescu, de la Rapid, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am văzut trei meciuri cu el şi e de mare viitor. E un nume care mi-a plăcut mult, are robusteţe fizică, dar eu l-aş fi încercat în cele două meciuri (n.r. – cu Irlanda de Nord şi Columbia).

Mi-ai cerut un nume, da? Defensiv are tot ce trebuie, ştie să se apere bine şi îl văd ca pe o soluţie pentru echipa naţională. Din perspectivă economică, îmi place Bădescu, doar că poţi găsi un sistem şi pentru el, şi pentru Borza (n.r. – la Rapid).

Cum spunea domnul Ienei, că fundaşii laterali trebuie să ştie întâi să se apere, iar Bădescu ştie s-o facă, iar dacă va căpăta anvergură… E o surpriză pentru mine să văd un tânăr să joace în acele meciuri, mai ales cu FCSB”, a transmis Ovidiu Burcă, conform orangesport.ro.