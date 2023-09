Ovidiu Burcă – Sunt presat de rezultate, pentru că este un club greu, unde oamenii acceptă foarte greu înfrângerea

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei Dinamo, crede că echipa sa are şi multă neşansă deşi a legat patru înfrângeri consecutive. El spune că se poate da la o parte de la conducerea lui Dinamo, dacă se consideră că el este problema de la echipă.

„Este foarte îngrijorător pentru că atunci când esti la Dinamo şi pierzi patru meciuri la rând este foarte greu. Au fost meciuri în care am pierdut nemeritat. Şi azi ar fi de discutat, pentru că atunci când adversarul nu marchează, marcăm noi pentru el. Sunt meciuri din care învăţăm. Din păcate ce este mai importat la echipă, încrederea, noi nu o mai avem. Încă nu simt că acest grup are forţă! Şi lipsa unor jucători îşi pune amprenta asupra jocului nostru. Sunt presat de rezultate, pentru că este un club greu, unde oamenii acceptă foarte greu înfrângerea. Am spus de la început că avem nevoie de puţin timp, vom vedea, pentru că acum timpul este destul de limitat în momentul ăsta. Dacă cei din conducere consideră că eu sunt problema, atunci ne aşezăm la masă şi discutăm”, a declarat Ovidiu Burcă.

Echipa Oţelul Galaţi a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Dinamo Bucureşti, în deschiderea etapei a 11-a din Superligă.