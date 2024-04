Ovidiu Hațegan a fost pus la zid după Dinamo – Poli Iași

Clubul de fotbal Politehnica Iaşi anunţă că starea jucătorului Luca Mihai, accidentat grav duminică, în meciul cu Dinamo, este una stabilă, dar că acesta încă este confuz şi prezintă somnolenţă.

La o zi după meci, Cornel Șfaițer, a oferit mai multe declarații.

”Important e să fie Luca bine. A făcut al doilea CT. Luca e stabil acum, are o fisură la timpan, are stare de somnolență din cauza tratamentului. Îmi doresc să fie Luca bine. Acum e la ATI. E sub control, fiind cazul atât de mediatizat. Toată lumea a sunat.

Daniel Pancu, domnul Stoichiță s-au interesat. Toată lumea e preocupată să ajute. Trebuie să avem încredere în medici. Bănuiesc că va dura ceva timp (n.r. până va reveni).

Am prins momente neplăcute. Mama era dărâmată. Părinții au venit special pentru joc. Au venit și la Iași.

Dacă ne uităm la joc în reluare, în minutul 4 a intrat dur la el același jucător. Nu mai zic de Bouhenna care a primit un cot înainte să fie eliminat. Probabil că dacă se luau măsuri din timp, nu mai ajungeam la acea fază gravă.

Ce imprundență? În condițiile în care copilul era jos și sângera. Eu mi-am spus părerea. Eu cred că nu a fost nicio greșeală sau o zi proastă a lui (n.r. Ovidiu Hațegan). Eu nu văd la experiența lui, mai ales că el este medic.

Eu nu aveam somn aseară și mă uitam la faza aia cu Bouhenna. Eu îmi doresc doar ca Luca să fie bine. El e un copil bun, s-a integrat bine la echipa noastră. Sper să depășească momentul.

Eu chiar voiam să plec la pauză de la meci, ceea ce nu am făcut niciodată. Eram agitați cu toții. Eu mă gândeam doar la ce se va întâmpla cu băiatul. Nu e ușor să joci 75 de minute cu un om mai puțin. Important e că echipa s-a exprimat bine în teren.

Stăm rău (n.r. în clasament). Am pierdut și cei doi fundași centrali. Am ieșit prost din acest joc. Eu cred că s-a tras un semnal de alarmă deja. Avem un final de campionat crâncen”, a declarat Cornel Șfaițer, la Liga Digisport.