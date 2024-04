Ovidiu Sabău a răbufnit: „Am irosit posibilitatea să jucăm o finală!”

U Cluj se află pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor. Ardelenii au ratat șansa de a se califica în finala Cupei României și au pierdut și pozițiile fruntașe din play-out.

Ovidiu Sabău a vorbit despre echipa sa. Tehnicianul încearcă să își motiveze elevii pentru a redresa situația pe final de campionat.

„Am irosit posibilitatea să jucăm o finală!”

„E o lipsă totală de încredere, în momentul de față. Am fost acolo sus, pentru play-off, am pierdut acel moment. Apoi am irosit posibilitatea să jucăm o finală. La fel, am pierdut. Și, îți pierzi încrederea, ăsta e adevărul.