Ovidiu Sabău continuă la U Cluj! Radu Constantea, președintele echipei, a făcut marele anunț: „Nu s-a pus niciodată problema să plece!”

U Cluj a pierdut Cupa României în fața celor de la Sepsi OSK (0-0/4-5 d.p.). Ovidiu Sabău și-a îndeplinit principalul obiectiv, acela de a salva echipa de la retrogradare.

Se pare că cei din conducere nu concep o eventuală plecare a „Moțului” de la echipă. Radu Constantea, președintele „Șepcilor Roșii” a vorbit despre Sabău.

„Nu s-a pus niciodată problema să plece!”

„A fost o mare dezamăgire. Echipa a jucat excepțional, am avut ocaziile cele mai mare. Am avut șansă de la 11 metri, dar mergem mai departe. Mă bucur că suporterii au făcut atmosferă. Cred că Universitatea Cluj este un brand al Transilvaniei și trebuie să creștem de la an la an.

Cu siguranță domnul Sabău va rămâne la echipă. Nu s-a pus niciodată problema să plece. Suntem în discuții cu el și am vrea să rămână. Încercăm să întărim echipa, iar din sezonul următor ne propunem să terminăm pe locurile 7-9. Vrem să facem totul treptat”, a spus Radu Constantea, conform GSP.ro.