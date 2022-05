Ovidiu Sabău: „E incredibil câte momente frumoase am avut în vestiarul ăsta!”. Confesiunile fostului internațional român înaintea demolării stadionului Dinamo!

Stadionul lui Dinamo va fi demolat și reconstruit la standarde moderne. Anunțul a fost făcut în mod oficial cu ocazia împlinirii a 74 de ani de existență a clubului bucureștean. Printre legendele invitate la evenimentul comemorativ, s-a aflat și Ioan Ovidiu Sabău, care a vorbit despre perioada sa la Dinamo.

Fostul internațional român a descris atmosfera din vestiar, cea de pe vremea când activa ca jucător la Dinamo. Momentul a fost unul plin de emoții și nostalgie.

„Au fost mai multe petreceri, mai multă bucurie am avut în acea perioadă!”

„Acolo era locul meu, dacă ne uităm la teren, e mijlocaş dreapta. Nu mai ţin minte locul. E prima dată când revin în acest vestiar, după 1990, de când am plecat de aici.

Nu am mai fost în vestiarul ăsta de atunci, am nişte emoţii! Chiar vorbeam cu Mateuț, e incredibil câte momente frumoase am avut în vestiarul ăsta. Au fost mai multe petreceri, mai multă bucurie am avut în acea perioadă.

Toți știu, echipa era extaordinară, cu oameni valoroși, un grup extraordinar, jucători cu multă experiență, cu multe jocuri la națională, mulți tineri. Era acea concurență între noi, una foarte constructivă, din care Lucescu a scos maxim”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, pentru , a declarat Ioan Ovidiu Sabău, pentru Digi Sport.

Deși, acesta a fost format de U Cluj, Sabău a trecut și pe la Dinamo, unde a ajuns în 1988, de la ASA Tg. Mureș. În vara anului 1990, fostul mijlocaș a plecat în Olanda, la Feyenoord.