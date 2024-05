Ovidiu Sabău, la pământ după ce a pierdut șansa de a duce U Cluj în cupele europene: „E dezamăgire mare, toți suntem afectați!”

U Cluj a risipit șansa de a juca în Conference League după ce a pierdut barajul contra celor de la CSU Craiova.

Ovidiu Sabău a comentat rezultatul final și s-a declarat extrem de dezamăgit. Iată ce a spus despre elevii săi în vederea sezonului viitor.

„E dezamăgire mare, toți suntem afectați!”

„Per total un joc bun, niște ocazii destul de importante. Am avut încredere, am avut posesia. Puteam să încheiem jocul în minutul 88 la ocazia lui Vali Gheorghe, apoi facem acea greșeală de la penalty și egalăm. Penalty-urile apoi….

Încercăm să ne revenim și mergem înainte. E dezamăgire mare, toți suntem afectați. Anul trecut am pierdut Cupa la penalty-uri, acum am ratat șansa de a scrie istorie și a juca în cupele europene. Nu e chestie de superstiție, dar nu am vrut să privesc penalty-urile.

În unele momente, am făcut meciuri bune, părea că avem identitate ca joc, ca posesie. Am fost la un pas să ne calificăm în play-off. Nu am reușit să jucăm finală de Cupă pentru că am luat gol la final.

Nu e bine să iei decizii la cald. Mâine vom avea discuții, vom vedea cine va rămâne, cine va pleca. La el nu se mai pune problema (n.r. Daniel Popa), a plecat (n.r. la FCSB). Trebuie să vedem cine face față nivelului și poate rezista presiunii.

Pentru mine, este un eșec. Obiectivul a fost ratat și suntem foarte, foarte dezamăgiți”, a declarat Ovidiu Sabău, după eșecul cu CSU Craiova.