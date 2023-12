Ovidiu Sabău, motivat să o învingă și pe Dinamo: „Am câștigat respectul și aprecierea suporterilor noștri!”

U Cluj traversează o formă foarte bună. Ardelenii vin după o victorie cu 4-0 în Cupa României, contra FC Botoșani.

Ovidiu Sabău a vorbit despre confruntarea din campionat cu Dinamo, programată luni seară la București. Iată ce a spus tehnicianul „Șepcilor Roșii”.

„Am câștigat respectul și aprecierea suporterilor noștri!”

„Contează mult și faptul că, de obicei, importantă e reacția jucătorilor când se schimbă antrenorul. Sunt afectați de ceea ce se întâmplă, n-au mai câștigat de mult timp. Nu e ușor să fii criticat tot timpul, e clar că ei (jucătorii lui Dinamo) își doresc foarte, foarte mult o victorie.

Trebuie să fim pregătiți foarte bine de acest joc, trecem printr-o perioadă foarte bună, echipa e în formă, se simte bine, are încredere, dar spun mereu că trebuie să o luăm de la capăt de fiecare dată. Am câștigat respectul și aprecierea suporterilor noștri, dar altceva nu am realizat nimic”, a afirmat Ovidiu Sabău, pentru GSP.ro.