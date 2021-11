Până aici i-a fost! Budescu e gata să plece de la FCSB după atacurile lui Gigi Becali

Mijlocașul ofensiv în vârstă de 32 de ani nu a reușit să îl impresioneze pe patronul echipei de la revenire, astfel că a fost ținta atacurilor în ultimele intervenții ale afaceristului!

Constantin Budescu a bifat primele apariții de la revenirea în tricoul roș-albaștrilor, însă „Magicianul” nu a izbutit să dea randamentul așteptat de toată lumea. Ajuns în această vară sub comanda lui Edi Iordănescu la FCSB, „Budi” a avut probleme din punct de vedere fizic, dar și medical, însă aceste lucruri pare că nu au contat în fața lui Gigi Becali, care l-a „mitraliat” pe fotbalist după jocul de la Voluntari.

La scurt timp după declarațiile patronului, Budescu pare că ar fi luat decizia de a pleca de la formația roș-albastră, notează Antena Sport. „Artistul” și-ar fi pus deja agentul să îi caute un nou angajament din iarnă, deși a semnat un contract valabil pe două sezoane cu FCSB în luna septembrie.

„Eu nu am atacat pe nimeni, eu am fost întrebat și mi-am spus pe față nemulțumirea. Am spus că am câștigat șapte meciuri de la Dumnezeu, am spus că CFR joacă mai bine. N-am spus că sunt nemulțumit de Edi. Nemulțumirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 67, că eu îl schimbam la pauză.

Eu l-am vrut pe Budescu, Edi nici nu l-a vrut, că a zis că o să aibă probleme, că nu știu ce. Eu îl știam, dar n-am crezut niciodată că poate să dea șapte exterioare. Nu știu eu de sistem, dar nu stăm după Budescu. Pe mine mă interesează să joace echipa”, a declarat Becali la Digi Sport.