Pancu știe ce se întâmplă cu Dan Nistor: ”E clar că sunt altfel de probleme!”

Dan Nistor nu a fost inclus în lotul Craiovei. Mijlocașul a avut evoluții bune în trecut în Bănie, dar acum a dispărut din peisajul fotbalistic. Gigi Becali îl dorește la FCSB, iar Daniel Pancu a încercat să explice ce s-a întâmplat cu mijlocașul român.

”Eu l-am văzut arătând bine fizic și în sezonul trecut la Craiova. Nu știu ce s-a întâmplat exact acolo, probabil că sunt probleme de altă natură, pentru că el tocmai își prelungise contractul. E clar că sunt altfel de probleme. Dacă cei de acolo au considerat că trebuie să îi prelungească contractul, după care a intervenit ceva, o ruptură…

Are încă doi ani de contract, deci nu ar fi o problemă de ordin fizic plus că are foarte multă experiență. Are o mare calitate, se întoarce foarte repede cu mingea, verticalizează și are ultima pasă, șut de la distanță. La 34 de ani, nu poți să dai chix cu un astfel de jucător, nu ai cum”, a declarat Daniel Pancu, conform prosport.ro.