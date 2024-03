Panduru, nervos când a văzut echipa României pentru meciul contra Columbiei: ”Regele mic unde e? L-au transferat!”

România a disputa amicalul contra Columbiei, pe Stadio Civitas Metropolitano din Madrid, marţi.

Înainte de meci, Basarba Panduru a analizat echipa de start a României și nu a fost mulțumit.

Fostul internațional nu a fost deloc mulțumit de ce a văzut Iordănescu.

Dan Udrea: ”Moldovan pentru că e pe terenul lui Atletico, Raţiu tot aşa, pentru că e în Spania…”.

Basarab Panduru: ”De ce pentru că? Aşa era şi Ianis Hagi. Tot pentru că. Ăştia doi pentru că sunt în Spania, iar ”Regele” mic unde e? L-au transferat la Glasgow?”.

Dan Udrea: ”E o diferenţă, pentru că în faţa lui Raţiu nu mai sunt alţii. În faţa lui Hagi mai sunt”.

Basarab Panduru: ”Aaa, ok. Ori mergem pe asta că toată lumea trebuie să joace pentru că joacă în Spania şi trebuie să-i ajutăm. Ori unii da, unii nu”.

Dan Udrea: ”Ştii cum îşi face calculele Edi? Zice aşa: pe Raţiu pot să-l las în afara lotului? Nu. Pe Ianis pot să-l las în afara lotului? Pot să-l las”.

Basarab Panduru: ”Nu. Nu o să-l lase. Nu ştiu, o să vedem. Eu îţi spun că nu o să-l lase. Ok, am înţeles. Eu îţi spun că nu o să-l lase”, a spus fostul fotbalist, la Prima Sport.