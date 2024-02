PAOK a pierdut turul semifinalelor Cupei Greciei! Răzvan Lucescu garantează că echipa din Salonic va juca finala

Echipa PAOK Salonic a fost învinsă, pe teren propriu, de Panathinaikos, cu 0-1, în manșa tur a semifinalelor Cupei Greciei.

Panathinaikos a învins PAOK în turul semifinalelor Cupei Greciei

Golul a fost marcat de Sporar, în minutul 53, care a reluat din apropierea liniei porții mingea centrată de pe dreapta de Kotsiras. Returul are loc pe 21 februarie, de la ora 19:00 a României.

Spiritele s-au încins pe final de meci. Taison, de la gazde, intrat în teren în minutul 64, și Bakasetas, de la oaspeți, s-au îmbrâncit, fiind eliminați în minutul 80.

Lucrurile puteau degenera puțin mai târziu. Brandon Thomas a vrut să repună mingea în joc cât mai repede, pentru ca PAOK să forțeze egalarea, dar a fost tras de șort Filip Mladenovic, care abia ajunsese pe banca de rezerve, fiind înlocuit cu Juankar.

Arbitrul de centru olandez Allard Lindhout a evitat să arate un nou cartonaș roșu, care ar fi avut efect doar pentru meciul retur, așa că l-a avertizat pe jucătorul lui Panathinaikos.

„Mergem la Atena pentru a obține calificarea”, dă asigurări Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu este convins că PAOK va întoarce soarta calificării în retur. „Trebuie să analizăm tot jocul, nu doar când am jucat 10 contra 10. Păcat că am pierdut. Nu trebuia să se întâmple asta, după câte ocazii clare am avut.

Dar așa este fotbalul. În prima repriză, nu am avut controlul mingii, dar am fost bine pozitionați și am avut tranzitii bune în atac. Nu-mi amintesc ca Panathinaikos să fi avut vreo șansă de a marca.

În repriza secundă ei au găsit golul, după ce au avut ocazii în primele 15 minute. În orice caz, trebuie să ne amintim că există returul și mergem la Atena pentru a obține calificarea”, a spus el, conform Sport 24.

„Sunt fericit. Am avut controlul în cea mai mare parte a jocului. Era logic să schimb tactica după ce au fost eliminați cei doi jucători.

Până atunci, m-am simțit foarte confortabil, parcă jucam pe propriul teren. Am dat dovadă de un caracter bun. Rezultatul a fost cel pe care ni l-am dorit și sunt foarte mulțumit de el”, a replicat Fatih Terim, antrenorul lui Panathinaikos.