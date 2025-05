Papa Leon al XIV-lea, un iubitor al tenisului: „Mă consider un jucător amator”

Americanul Robert Francis Prevost, în vârstă de 69 de ani, a devenit joi primul papă american. Noul suveran pontif, Leon al XIV-lea, spune că este un fan al tenisului, relatează Le Figaro.

În timp ce Papa Francisc era un mare fan al fotbalului şi se declara suporter al clubului argentinian San Lorenzo, succesorul său este un fan al tenisului.

Într-un interviu acordat atunci când era cardinal, noul papă, originar din Chicago, declara următoarele: „Mă consider un jucător amator de tenis. De când am plecat din Peru, am avut puţine ocazii să mă antrenez, aşa că abia aştept să revin pe teren”.

Şi a picat bine, scrie Le Figaro: Vaticanul are propriul său teren de tenis.