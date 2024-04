Patriche, debusolat după eșecul cu FC Botoșani: „Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce!”

Dinamo a pierdut 3 puncte importante în economia luptei pentru salvarea de la retrogradare. „Câinii” au cedat în deplasare cu FC Botoșani (1-2).

Răzvan Patriche a vorbit după eșecul suferit chiar în ultimele minute ale partidei. Iată ce a transmis fundașul trupei din „Ștefan cel Mare”.

„Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce!”

„Un meci nebun. Am avut gol, gol anulat, am avut penalty anulat. Am avut om în minus. Am luptat ca nebunii, dar din nou am luat gol. Ceva nu se leagă, dar nu înțeleg ce. La final nu avem rezultate.

Dacă am ști ce se întâmplă, nu am mai fi în situația asta. Îmi pare rău pentru oamenii care au venit. Eu cred că meritam un punct. Vine Voluntariul acum.

Este normal să fie și oboseală, am jucat numai în deplasare. Trebuie să ne revenim cât mai repede. Încă mai sunt șanse (n.r. pentru salvarea directă de la retrogradare). Trebuie să luptăm.

Trebuie mai mult. Azi am avut de toate. Din păcate, nu am știut să gestionăm finalul de partidă”, a mărturisit Răzvan Patriche, după eșecul cu FC Botoșani.