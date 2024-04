Patronul lui FC Botoșani are mari emoții înainte de meciul cu Dinamo: „Ca și cum ar fi ultimul”

FC Botoșani va juca un meci extrem de important în următoarea etapă, cu Dinamo. Finanțatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, are mari emoții înaintea acestui duel.

„Of, of ,of! Cum să n-ai emoții la un așa meci important? Sigur că avem emoții, am mari emoții, e un meci aproape cât jumătate din rămânerea în Liga 1 ca importanță și toate cele care țin de clasamentul final.

Întâlnim un concurent direct pentru cele două locuri, dacă îi batem suntem într-o zonă foarte bună.

Dar am încredere că jucăm mai mult fotbal decât ei și în ultimul timp am arătat că suntem o echipă mai bună. Vrem victoria, remiza nu este nici măcar un pansament, dacă vrem să rămânem în Liga 1, singura variantă e victoria.

După fiecare meci vorbesc cu Bogdan Andone exact lucrurile astea (n.r. golurile primite pe final), îl întreb, de ce astăzi, de ce noi, de ce încă o dată?

Este o stare de frică instalată, temere, aproape că nu cred că pot câștiga un meci, dar și Dumnezeu ne pedepsește, am avut om în plus (n.r. în meciul din deplasare cu Hermannstadt), trebuia să fim mai curajoși, mai precoce”, a spus Valeriu Iftime, potrivit gsp.ro.