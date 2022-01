Patronul lui Sepsi îl dinamitează pe Budescu: ,,E lipsit de educaţie! Eu nu lucrez la circ”

Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe i-a dat replica lui Constantin Budescu, care a spus că s-a creat un circ cu transferul său la formaţia din Covasna.

Ajuns la FC Voluntari între timp, Laszlo Dioszegi îl vede pe Budescu ca pe un fotbalist lipsit de educaţie cu care nu nu vrea să mai aibă legătură. Acesta anunţă că dacă ştia că fotbalistul mai era în discuţii şi cu alte formaţii, nu mai intra la negocieri.

,,Am văzut și eu declarațiile domnului Budescu și vă spun foarte sincer că sunt dezamăgit de cele declarate de dânsul. Dacă el spune că a avut oferte și de la FC U Craiova, iar domnul Adrian Mititelu îl dorea la ei, nici măcar nu mai stăteam de vorbă cu el. Noi nu facem licitații. Dar, dacă zice că avea oferte și de la alte echipe, atunci de ce ne-a mai sunat pe noi să se autopropună la Sepsi? Nu l-am căutat noi, ci el pe noi.

Însă, domnul Budescu nu mi-a spus niciodată că are vreo ofertă de la FC U Craiova sau de la alte echipe, iar eu vreau să îi transmit că nu lucrez la circ ca să fac circ, așa cum dânsul a spus că noi cei de la Sepsi am făcut circ. Dacă el consideră că un patron, adică eu, cel care l-am așteptat stadion de la ora 8:00 de dimineața până la 17:00 face circ, atunci nu mai este nimic de comentat. A, ba da! Pentru acel cuvânt circ îi pot spune domnului Budescu că este lipsit de educație. Nu vreau să mai am niciodată de-a face cu astfel de jucători”, a declarat Laszlo Dioszegi, pentru ProSport.

Prima reacție a lui Budescu, după debutul la FC Voluntari: „Mai avem mult de muncă aici”

Chindia Târgoviște și FC Voluntari au remizat, scor 0-0, într-un meci disputat sâmbătă, la Ploiești, în cadrul etapei a 23-a a Ligii I.

Constantin Budescu a debutat la formația ilfoveană. Liviu Ciobotariu l-a introdus pe teren în minutul 68. Mijlocașul ofensiv a dezvăluit cum au decurs negocierile cu FC Voluntari.

”Până la urmă am obţinut un punct. E mai bine decât o înfrângere. nu a fost un meci spectaculos dar asta este, se vine după vacanţă, e foarte frig. Sperăm uşor, uşor să ne revenim. Avem o echipă foarte bună şi asta s-a arătat şi sezonul trecut. Eu sunt bine, mă antreneze.

Am ales FC Voluntari. A contat şi locul din clasament de ce să nu recunosc? Au fost discuţii cu Sepsi, Craiova, Voluntari. Am şi zis atunci că nu vorbesc nimic la tv până nu e nimic concret dar din păcate au apărut ei la tv… Îmi doresc să fiu alături de casă, familia e familie. Mai avem mult de muncă aici”, a declarat Constantin Budescu după meci, la posturile care transmit Liga 1.