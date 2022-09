Paul Anton a revenit în Liga 1! A semnat cu UTA Arad și va fi noul elev al lui Ilie Poenaru: „Eu spun că noi putem câştiga oriunde!”

Paul Anton, mijlocașul român de 31 de ani, a semnat cu UTA Arad pentru un sezon. Acesta vine din eșalonul secund din Spania, de la Ponferradina.

Fotbalistul a oferit și o primă reacție la prezentarea sa oficială la UTA. Iată ce a declarat Paul Anton.

„UTA e un club istoric, cu mulţi fani! Eu spun că noi putem câştiga oriunde!”

”Mă bucur să fiu aici, am foarte mare încredere. Sper să facem o treabă bună şi să bucurăm fanii. A fost interes mai demult, antrenorul m-a contactat, dar la începutul verii a fost o altă situaţie. Dar mă bucur că am reuşit să semnez pe ultima sută de metri. UTA e un club istoric, cu mulţi fani. De când a revenit în prima ligă şi-a propus mai mult, nu doar să se menţină aici, iar acest lucru îl face pentru mine un club atractiv”, a declarat Paul Anton.

”Sunt gata să joc, am făcut toată pregătirea în Spania, chiar am şi jucat ultimele 10 minute etapa trecută. Dacă voi juca duminică pentru UTA, vom vedea, staff-ul tehnic va decide. Am urmărit Liga I, faţă de când am plecat e un nivel mult mai ridicat. Sunt multe echipe care au început bine sezonul şi emit pretenţii la locurile fruntaşe. Sper să facem şi noi faţă şi să prindem o poziţie în primele şase. Eu spun că noi putem câştiga oriunde, e o ligă echilibrată”, a mai spus mijlocașul.