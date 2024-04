Paul Iacob, după cel de-al 4-lea eșec al Rapidului în play-off: „Se întâmplă să nu ai noroc și să nu-ți iasă!”

Rapid nu se regăsește în acest play-off. Giuleștenii au pierdut 4 din 4 partide.

Paul Iacob a vorbit la finalul partidei cu Sepsi OSK (0-1). Fundașul central a încercat să explice situația echipei.

„Se întâmplă să nu ai noroc și să nu-ți iasă!”

„Este al patrulea meci în care nu câștigăm, cred că nu reușim să jucăm la rezultat. Cei de la Sepsi au avut trei ocazii și au marcat, noi am avut mai multe ocazii, dar și gol anulat din offside. Cred că pe final am căzut puțin și nu am mai fost atât de lucizi. Cred că am făcut un meci tactic bun.

Este un alt campionat, este mult mai aprig. Ați văzut și dumneavoastră ce dăruință a fost pe teren. (n.r. E prea mare miza pentru voi?) Nu, în play-off sunt mici detalii care fac diferența. Se întâmplă să nu ai noroc și să nu-ți iasă, se întâmplă să nu intre mingea în poartă.

(n.r. despre suporteri) Noi suntem de 10 ori mai supărați decât ei pentru că încercăm să dăm tot ce putem. Ei trebuie să vină să încurajeze Rapidul pentru că jucătorii se mai schimbă. Noi suntem principalii responsabili. La Rapid s-a strigat de nu știu câte ori (n.r. Demisia!). Oamenii sunt în măsură să spună ce vor.

(n.r. despre meciul cu FCSB) Sper să-i batem și să câștigăm la următoarele meciuri. Facem multe greșeli individuale, pase simple. În meciul cu ei trebuie să facem un meci perfect și trebuie să ne autodepășim”, a spus Paul Iacob, după eșecul cu Sepsi OSK.