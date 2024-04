Paul Papp e cu moralul la pământ după umilința cu FC Voluntari: „Am fost foarte naivi, n-am arătat nimic”

Echipa Petrolul Ploiești a fost învinsă categori acasă, de FC Voluntari, cu 0-4, în etapa a 3-a a play-out-ului Superligii.

„Am fost foarte naivi, n-am arătat nimic”, a recunoscut Paul Papp, după Petrolul – FC Voluntari 0-4

Golurile oaspeților au fost înscrise de Rață (20), Armaș (24), Nemec (45+4) și Merloi (59). La finalul partidei, Paul Papp, fundașul gazdelor, a recunoscut că a fost cel mai slab meci de când este el la Petrolul.

„Nu am jucat pe poartă deloc, fără intensitate… Trebuie să reglăm aceste probleme. A fost umilitor. Așa e la fotbal, sunt momente și momente. Trebuie să strângem rândurile, caracterele puternice se văd la greu. Mie-mi place să joc așa.

La pauză, în vestiar, am vorbit și am zis să facem orice să dăm un gol, după aia poate să mai dăm unul și încă unul, dar în seara asta fotbalul ne-a pedepsit. Am încasat golurile foarte ușor. Am fost foarte naivi, n-am arătat nimic în seara aceasta.

E normal să fim cu moralul la pământ, am fost umiliți, dar trebuie să renaștem, să ridicăm capul din pământ și să le arătăm tuturor că s-au înșelat.

E greu să fim ironizați de suporteri, dar e un joc de bărbați. Trebuie să faci față presiunii. Nu antrenorul e de vină. Niciodată! Noi am fost slabi, nu am făcut ce ni s-a transmis de pe margine”, a spus Papp.