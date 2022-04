Paul Papp își toarnă cenușă în cap după înfrângerea din Cupa României: „E un duș rece pe care trebuie să-l uităm”

Sepsi a învins-o, miercuri, cu scorul de 2-1, pe CS U Craiova, în turul semifinalelor Cupei României.

După meciul de la Sfântu Gheorghe, Paul Papp a recunoscut că formația olteană a evoluat slab.

”Toți am făcut un joc prost, toți, toți, mai ales în prima repriză. Asta este, mergem înainte, e un duș rece pe care trebuie să-l uităm pentru că luni ne așteaptă un meci greu la Pitești. Cred că am fost neatenți, așa s-a scris istoria partidei. Alte ocazii nu au mai avut, am avut și noi ceva, dar e un joc slăbuț.

Poate ne trezim puțin. Știți cum sunt oamenii, poate unora li se urcă la cap. Cred că avem o echipă capabilă pentru meciul următor”, a declarat Paul Papp.

Jucătorul echipei oltene a transmis că în campionat obiectivul rămâne locul secund.

“Noi vorbim de locul doi, suntem sub două echipe. Nu vreau să vorbesc despre titlu, e greu, e foarte greu, noi trebuie să o luăm pas cu pas și sper să prindem locul doi”, a adăugat Paul Papp.