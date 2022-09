Paul Papp, un car de nervi după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 1-0: ”Mi s-a pus o etichetă și arbitrii, hop, scot galbenul!”

Paul Papp a fost un car de nervi după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova 1-0. Fundașul de 32 de ani se simte ”vânat” după ce a încasat un nou cartonaș galben.

„Cred că nu a mers nimic. Din păcate, am jucat anost, fără personalitate. Nu cred că am avut o ocazie clară de gol. Fără atitudine, asta mi s-a părut, viteza a doua, nu am schimbat deloc ritmul și asta ne-a făcut să pierdem cele trei puncte. Sper să fie un duș rece, să ne revenim și să batem Farul.

Am fost apatici azi, nu pot să dau eu explicații, cred că le vom căuta în interiorul grupului. Cred că toată echipa a jucat slab, nu are rost să scoatem în evidență unele greșeli, pentru că suntem o echipă și toți tragem la echipa asta. Urmează o serie de foc, o să analizăm ce nu a mers bine azi și sperăm să reparăm în meciurile viitoare.

Am luat un galben, nu știu, cred că mi-a dat un galben foarte ușor. După, au avut loc niște dueluri cu tălpi, cu alea, și nu a dat cartonașe. Ușor, foarte ușor, și la primul galben. Asta e. Cu toate că se vorbește că sunt un jucător dur, mi s-a pus o etichetă, că dau cu cotul, că fac alea… Arbitrii, hop, scot galbenul”, a declarat Paul Papp la finalul meciului, potrivit digisport.ro.