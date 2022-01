Paul Pârvulescu, luat la țintă de conducerea unui club de Liga 1: „M-a luat că el are nu știu câte diplome”

Fostul fotbalist al celor de la Academica Clinceni este criticat pentru atitudinea sa de către șeful ilfovenilor, Bobi Stoica, vizat de afirmațiile fundașului de după debutul oficial din 2022.

Oficialul ultimei clasate din Liga 1 a recunoscut că jucătorul l-a blocat pe telefonul personal în urma unui schimb de replici deloc civilizat. Între timp, Pârvulescu a plecat de la Clinceni și a ajuns la divizionara secundă, Concordia Chiajna.

„Este adevărat! Nu am nimic de ascuns. Nu mai am nicio treabă cu acest individ pe nume Paul Pîrvulescu. Dacă vă arăt ce mesaj mi-a trimis pe telefon vă apucă și pe dumneavoastră râsul. M-a luat că el are nu știu câte diplome, că e cu școală multă, dar vă spun eu că nu are nimic în cap. El a premediat acest scandal la adresa mea că știa că o să plece.

Trebuia să scap eu de mai mult timp de el de la echipă. Însă, e rudă cu cineva de pe aici de pe la Clinceni și am zis să las de la mine. Și să nu îl dau afară ca să mai facem alt scandal. Nu voiam mă cert din cauza lui cu persoana respectivă. Dar acest băiat nu are pic de repect față de mine. Nu l-am înjurat de nicio familie”, a precizat conducătorul celor de la Academica pentru Pro Sport.

Acesta a fost deranjat și de implicarea tatălui fotbalistului, Eugen Pîrvulescu, în scandalul celor doi.

„Eugen Pârvulescu este bine să o lase și el mai moale cu atacurile la adresa mea. Eu îl respect, dar totuși nu e treaba lui cu cei 1.900.000 de euro din drepturile tv, cei de care a spus, că până la urmă am și plătit jucătorii. Nu a fugit nimeni cu banii. Oameni ca Eugen Pîrvulescu trebuie să își vadă în primul rând de treaba lor. Pe unde a trecut el a cam pârjolit totul în urmă. Îi dau doar un exemplu: numele de Pandurii Tg Jiu îi spune ceva?

Și nu vreau să mai continui o polemică cu el. Eu înțeleg să îți aperi fiul, este normal, dar îl întreb și eu pe dânsul un lucru: este normal să dați într-un om care a plătit un jucător atunci când era suspendat pentru dopaj? Datorită mie și a prietenilor mei a rezistat clubul ăsta până acum”, a încheiat Bobi Stoica.