Paula Badosa a vorbit despre problemele cu care se confruntă: „E greu să te menții sănătos mental”

Jucătoarea spaniolă de tenis Paula Badosa, aflată în prezent pe locul 101 în lume, are de tras din cauza accidentărilor pe care le-a avut în ultima perioadă.

„E greu să te menții sănătos mental”, recunoaște Paula Badosa

Anul trecut nu a mai jucat din 7 iulie, când se retrăgea în turul 2 la Wimbledon, într-un moment în care era condusă de ucraineanca Marta Kostyuk cu 2-6, 0-1. Durerile puternice la spate au forțat-o să revină abia la începutul acestui an.

Însă prestațiile eu sunt departe de cele din 2022, când atingea locul 2 în clasamentul WTA. singurul turneu la care a câștigat două meciuri a fost Australian Open. Mai mult, săptămâna trecută, la Stuttgart, s-a retras în setul decisiv al meciului cu Aryna Sabalenka din optimi, la 3-3, din cauza acelorari dureri la spate.

„Cred că ceea ce mă face să lupt în fiecare zi este dragostea pe care o am pentru acest sport. Întotdeauna am avut obiectivul de a fi una dintre cele mai bune din lume, de a câștiga turnee și de a înfrunta marile jucătoare. De aceea mă aflu aici. Pentru mine, să pot juca încă trei sau patru ani ar fi fantastic.

Am avut o mulțime de experiențe, plus dificultăți mentale. Acum am această accidentare la care nu m-am așteptat niciodată, e greu să te menții sănătos mental având o accidentare atât de mult timp. Apoi fiind în vârf, acum din nou jos, încercând să revin. Este intens.

La Indian Wells, medicii mi-au spus că va fi foarte dificil să-mi continui cariera. Până acum, injecțiile funcționează. Durerea este mereu prezentă, dar au fost momente în care nici nu am putut să o suport”, a spăus ea, pentru WTA Insider.