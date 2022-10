Pe cine a omagiat Karim Benzema la gala Balonului de Aur: „Este trofeul întregului popor!”

Atacantul francez al lui Real Madrid, Karim Benzema, a dedicat întregului popor francez trofeul Balonul de Aur, pe care l-a caștigat luni, în premieră.

Karim Benzema, care pe 19 decembrie va împlini 35 de ani, a făcut o sosire impresionantă pe covorul roșu de la Theatre du Chatelet din Paris.

Pentru decernarea trofeului Balonului de Aur de către revista L’Equipe, eveniment la care a participat pentru prima dată în carieră, el optat pentru o ținută prin care i-a adus un omagiu regretatului rapper american Tupac, pe care îl adoră, informează RMC Sport.

Benzema a îmbrăcat o perche de pantaloni negri, o cămașă albă și un sacou negru. Detaliile care eu ieșit în evidență au fost un fel de papion înnodat la gât și o pereche de ochelari cu ramă subțire.

„Sunt foarte fericit că mă aflu aici. Sunt mândru că particip la acest eveniment, mai ales că o fac pentru prima dată.

Nu am un meci despre care să spun că a fost cel mai bun al sezonului, deoarece am jucat foarte multe partide la un nivel înalt. Dar, dacă ar fi să aleg unul, aș spune victoria din Liga Campionilor”, spunea jucătorul înaintea ceremoniei.

Iar după ce a fost anunțat câștigătorul ediției din acest an a Balonului de Aur, atacantul lui Real Madrid a urcat pe scenă în uralele celor prezenți în sală, care i-au scandat prenumele.

Cu ochii în lacrimi, lui Benzema i-a fost greu să-și ascundă emoția cand a primit cel mai prestigios trofeu individual din mainile lui Zinedine Zidane, fostul lui antrenor la Real Madrid.

„Mă gândesc la toată munca pe care am depus-o de câțnd eram mic. După aceea, am avut motivație pentru că aveam două modele, Zizou și Ronaldo.

E multă muncă, dar nu am renunțat și m-am antrenat tot mai mult. Numai la asta m-am gândit tot timpul. Am avut momente grele, inclusiv ultima perioada, când nu am putut juca la națională.

Nu am renunțat și am muncit în timp ce am păstrat aceeași bucurie de a juca fotbal pe care o avea fostul mei antrenor (n.r. – Zinedine Zidane). Toate momentele grele m-au întărit mental”, a declarat el după ce a primit trofeul.

Karim Benzema este primul francez care câștigă Balonul de Aur după 1998

Pe scena Theatre du Chatelet din Paris au urcat, alături de laureat, părinții și copilul acestuia. „Sunt mulțumit de toată munca mea. Mulțumesc colegilor mei de la Real Madrid și de la echipa națională. Mulțumesc președintelui de la Real Madrid, este ca un membru al familiei mele.

Nu pot uita de domnul Aulas și de academia din Lyon. Mulțumesc familiei mele pentru că suntem uniți și totdeauna împreună. Balonul de Aur este al întregului popor francez!”, a continuat el.

„Este un vis încă de când eram copil. Cred că toți fotbaliștii îl au în cap. Promisiunile făcute mamei mele le-am dus la îndeplinire, de aceea sunt foarte mândru.

Încă mai am obiective de îndeplinit. Mi-aș dori să caștig Cupa Mondială cu naționala”, a mai spus Benzema, care a devenit cel mai în vârstă câştigător din ultimii 66 de ani și primul francez după 1998, când trofeul a revenit lui Zinedine Zidane.

Luni seara au mai fost recompensați belgianul Thibaut Courtois (Real Madrid) cu Trofeul Iaşin (pentru cel mai bun portar), atacantul polonez Robert Lewandowski (Barcelona) cu Trofeul Gerd Muller (cel mai bun marcator din lume), spaniola Alexia Putellas (Barcelona) cu trofeul Balonul de Aur (cea mai bună fotbalistă a sezonului), atacantul senegalez Sadio Mane (Bayern Munchen) cu „Premiul Socrates”, acordat în premieră (destinat să pună în lumină fotbaliştii angajaţi în proiecte sociale şi caritabile) și mijlocaşul spaniol Gavi (Barcelona) cu Trofeul Kopa (cel mai bun tanăr jucător sub 21 de ani).