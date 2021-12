Pe urmele lui Matei şi Filip! Încă un dinamovist scos din lot de Mircea Rednic

Mircea Rednic pregăteşte curăţenia de iarnă la Dinamo! După ce a obţinut prima victorie cu alb-roşiii, antrenorul este decis să mai renunţe la încă un jucător.

Cosmin Matei şi Steliano Filip au fost deja puşi pe lista neagră, chiar dacă nu le-au fost încă reziliate contractele. Pentru meciul de joi cu CS Mioveni, Rednic a mai lăsat în afara lotului un jucător sosit în această toamnă. Conform Gazeta, atacantul Tomas Vestenicky nu a prins lotul lui Mircea Rednic, iar în iarnă Dinamo va renunţa la serviciile slovacului.

Vestenicky a jucat şase meciuri, însă nu a marcat niciun gol. La ultima partidă, cu Chindia, slovacul a fost titular, însă Rednic l-a schimbat la pauză. Antrenorul dinamovist ştie care sunt priorităţile pentru pauza de iarnă.

„Am nevoie de mai multă calitate în echipă, vor mai fi 3-4 achiziții în iarnă. Atacanții nu marchează, am patru și au un singur gol. Și ăla din penalty! Vorbesc despre perioada de când sunt eu. Trebuie să ne întărim și la mijlocul terenului. Am Espinosa, Răuță, Carp, am muncitori, dar am nevoie de unul cu finețe, cu dribling, să scoată un om din joc. Mă bucur că am fost sprijinit de conducere, vom face tot posibilul să ne întărim” – a anunţat Rednic.

În acest moment, Dinamo are 43 de jucători sub contract, mult peste numărul de 26 pe care antrenorul se bazează la antrenamente.

Dinamo joacă joi în deplasare cu CS Mioveni. Partida va începe la ora 17:30.