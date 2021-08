Peluza Nord a răbufnit după ultimele rezultate ale FCSB-ului: ,,Unicul duşman se află în lojă”

FCSB trece printr-o perioadă foarte dificilă, după ce săptămâna trecută a fost eliminată din turul doi preliminar al Conference League, iar duminică a remizat cu UTA Arad, scor 1-1.

În urma ultimului rezultat înregistrat de echipa ,,roş-albastră”, suporterii din Peluza Nord au reacţionat şi spun că singurul duşman al echipei cu baza în Berceni este Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

Aceştia mai transmit că rămân în continuare alături de echipa lor favorită, dar că răbdarea lor a devenit din ce în ce mai limitată.

,,Am tot încercat să nu scriem la cald, la nervi, am zis să acordăm o șansă echipei și baieților și să fim noi cei care-l ignoră. Am încercat din inimă să fim alături de echipă (repetăm, alături de echipă), am susținut necondiționat acest club, am intervenit pe timpul, munca și nervii noștri în procesul privind palmaresul (unde micul pas înainte este făcut numai datorita implicării noastre), încercăm să strângem rândurile, să formăm iar un grup unit care să încurajeze echipa.

Ne luptăm cu acuzații, cu ironii, cu troli, cu galerii adverse, cu foștii colegi și prieteni de peluză, cu avocați, cu statul, cu miliția, cu… și cu… când de fapt singurul și unicul dușman al acestei echipe se află în lojă! Și, oricât de dureros ar suna, pe teren, unde avem așteptări mult mai mari de la jucătorii noștri!

Încercăm să înțelegem partea financiară dar nu putem înțelege cum nimeni nu face un calcul matematic simplu: – antrenor bun, lăsat să-și facă treaba = jucători bine pregătiți = meciuri câștigate = cupe europene = stadioane pline = suporteri mulțumiți = bani mulți = sponsori puternici = bani mulți = jucători valoroși vânduți în campionate puternice = bani și mai mulți. Ce este cu această nepăsare și bătaie de joc față de suporteri, legende, galerie, oameni care iubesc necondiționat acest club?

Deși pare doar o ecuație simplă, după ce vedem nepăsarea și neimplicarea jucătorilor, ea (ecuația) devine una cu multe necunoscute! Ambiție, dăruire, implicare? Jucați pentru voi, pentru faimă, pentru suporteri, pentru familiile voastre?

Suntem și vom rămâne alături de echipă dar răbdarea noastră este din ce în ce mai limitată…”, apare în comunicatul celor de la Peluza Nord.

