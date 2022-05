Pep Guardiola nu și-a găsit cuvintele după returul cu Real Madrid. Ce le-a reproșat elevilor lui

Echipa engleză Manchester City a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor, chiar dacă avea avantaj de 2 goluri în minutul 89 al returului cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu. După meci, antrenorul Pep Guardiola a avut reproșuri la adresa elevilor lui.

„Jucătorii s-au relaxat după golul marcat” a spus Pep Guardiola

Manchester City a rămas cu un singur obiectiv în acest sezon, titlul în Premier League, după ce a fost eliminată în semifinalele Ligii Campionilor. În returul cu Real Madrid de pe Santiago Benabeu, con ducea la general cu 5-3 în minutul 89.

Dar „dubla” lui Rodrygo a dus meciul în prelungiri, unde Benzema a marcat golul calificării. „Am fost aproape, am fost aproape, însă n-am reușit. E simplu, în prima repriză nu a fost un meci, nu am fost suficient de buni.

După ce am marcat, am arătat mai bine, ne-am găsit ritmul, iar jucătorii s-au relaxat. Real a venit cu foarte mulți jucători în atac, cu Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema, a venit cu multe centrări și a marcat două goluri.

Nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru, dar e normal, e o semifinală, jucătorii simt presiunea. Fotbalul e imprevizibil, trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat și să mergem mai departe”, a spus Pep Guardiola.