Pep Guardiola se simte epuizat: „A fost cel mai dificil sezon al meu”

Pep Guardiola a recunoscut vineri seara că acest sezon a fost cel mai dificil din cele 16 pe care le-a avut ca antrenor până acum, scrie DPA.

Accidentările au fost un factor important în declinul echipei

Spaniolul a antrenat echipe de top, precum FC Barcelona, Bayern Munchen și din 2016 pe Manchester City, însă în acest sezon cu ‘cetățenii’, după patru succese consecutive în Premier League, nu a mai reușit să intre în lupta pentru titlu, iar echipa a fost eliminată prematur din Liga Campionilor.

‘A fost cel mai dificil sezon al meu, asta e sigur’, a spus antrenorul în vârstă de 54 de ani, care a câștigat 18 trofee cu City și 39 de-a lungul carierei sale de tehnician.

‘A fost extrem de solicitant. Când nu câștigi, ești mult mai solicitat din punct de vedere emoțional și în ceea ce privește pregătirea, starea de spirit a echipei, totul. A fost mai dificil decât în sezoanele anterioare, când luptam pentru titlu’, a spus acesta.

Accidentările – în special la mijlocași – au fost un factor important în declinul lui City în acest sezon, în timp ce o serie de jucători au suferit o scădere a formei.

‘Am avut multe accidentări și nu am avut parcă energie. Am încercat de cele mai multe ori, dar nu am reușit. Nu am găsit modalitatea pentru ca jucătorii să se simtă confortabil și să câștige meciuri. Sunt dezamăgit de mine, în primul rând. Eu trebuie să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot face mai mult. În viață nu trăiești din amintiri. Nu am câștigat un meci timp de multe luni, iar apoi nu am fost constanți. Este o afacere, trebuie să câștigi meciuri. Trebuie să-ți faci treaba cât mai bine posibil și, în acest sezon, nu am făcut asta. Am coborât standardele, din păcate’, a spus Guardiola.

Manchester City ar mai avea o șansă la un trofeu la Cupa Mondială a Cluburilor, competiție care va avea loc în SUA, în iunie.

În Premier League, City este pe locul 3 după 35 de etape, cu 64 de puncte, dar în cursa pentru ultimul loc al podiumului se află și alte patru echipe – Newcastle United, Chelsea, Nottingham Forest și Aston Villa.

Manchester City va deschide etapa a 36-a, sâmbătă, în deplasare la Southampton, ‘lanterna roșie’.