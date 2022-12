Pepe, reacție dură după ce Portugalia a fost umilită de Maroc: ”Pariez pe tot ce am că Argentina va fi campioană!”

Echipa naţională a Marocului a învins sâmbătă naţionala Portugaliei, scor 1-0, şi a devenit prima echipă africană din istorie calificată în semifinalele Cupei Mondiale la fotbal.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Youssef En Nesyri, în minutul 42, când a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Attiat-Allah. Cristiano Ronaldo a început meciul ca rezervă şi a fost introdus în teren în minutul 51. Maroc este neînvinsă cu Walid Regragui pe banca tehnică.

După această performanță, Maroc este prima țară din Africa care ajunge în semifinalele Campionatului Mondial.

La finalul meciului, Pepe a oferit mai multe declarații.

”Am primit un gol la care nu ne aşteptam. Este inacceptabil să ne arbitreze un arbitru argentinian. După ce s-a întâmplat ieri, cu declaraţiile lui Messi, toate declaraţiile argentinienilor şi vine arbitrul argentinian la meciul nostru.

Au fost doar opt minute de prelungire. Am muncit serios şi arbitrul acordă doar opt minute? Singura echipă care a jucat fotbal am fost noi. Suntem trişti. Aveam calitatea să câştigăm Cupa Mondială şi nu am reuşit. Sentimentul şi aroganţa arbitrului pe teren…

Pariez pe tot ce am că Argentina va fi campioană. Pentru ce a făcut azi un arbitru argentinian… Ce să mai spun? Să vedem la final cine va câştiga”, a declarat Pepe.