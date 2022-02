Performanță unică! Irina Begu, prima româncă care ajunge în semifinale la Sankt Petersburg: „Sunt mulțumită de rezultat”

Irina Begu (31 de ani, locul 56 WTA) a izbutit să se califice în penultimul act al competiției din Rusia, după ce a trecut în două seturi, 6-4, 6-2 contra Terezei Martincova, la capătul unui meci care a durat o oră și 27 de minute!

Sportiva din România își continuă evoluțiile de excepție de la Sankt Petersburg. Begu este astfel prima jucătoare tricoloră care reușește să ajungă în semifinalele acestei întreceri, la simplu. La finalul partidei, Irina a oferit prima sa reacție și s-a declarat mulțumită de tenisul pe care l-a practicat contra adversarei de astăzi.

„Am jucat foarte agresiv încă de la început, am fost foarte concentrată și calmă. Am servit foarte bine astăzi și cred că toți acești factori m-au ajutat. Am încercat să imprim și mult efect mingii și în final sunt mulțumită de rezultat”, a declarat românca la finalul meciului.

În runda precedentă, Irina Begu a spulberat-o pe Petra Kvitova (31 de ani, locul 23 WTA), scor 6-4, 6-0.